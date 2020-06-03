ФОТО | Завод изобретений PROTO вновь открывает двери

”В последние месяцы общество было сосредоточено на том, чтобы взять распространение вируса под контроль. Поскольку жизнь многих изменилась, то работники ”передовой” приложили наибольшие усилие в борьбе за нашу безопасность”, — сказал исполнительный директор PROTO Отт Сарапуу.

”Многие из них не видели детей и близких так же часто, как прежде. Это время нельзя вернуть, но, как центр семейного досуга, мы можем предложить возможность провести время с семьей. Поэтому все медицинские работники вместе с семьями могут посетить PROTO с билетом для одного гостя. Также мы хорошо понимаем, насколько важно сохранять дистанцию и придерживаться действующих ограничений, поэтому данная возможность будет действовать до конца года 2020 года во время часов работы центра PROTO”, — говорит он. Чтобы воспользоваться этой возможностью мы просим быть готовыми показать удостоверение медицинского работника или полицейского.

Завод изобретений PROTO открывается 3 июня в 11.00. ”Сложившаяся ситуация дала возможность подумать над новыми решениями и идеями. Летом у нас откроется городской лагерь для изобретателей и дневная программа „Смарт-день в PROTO”, где молодые люди смогут интересно и с пользой провести каникулы. Все-таки мы ввели некоторые изменения для обеспечения безопасности наших гостей. Например, мы заказали специальные защитные маски для VR-очков”, — говорит Отт. Обзор всех дополнительных методов защиты находится на домашней странице.

PROTO — это центр досуга для всей семьи, где о научных изобретениях рассказывается посредством VR-технологии. PROTO располагается по адресу Пеэтри 10, центр открыт со среды до субботу с 11.00 до 19.00 и по воскресеньям с 10.00 до 18.00.

Арон Урб

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!