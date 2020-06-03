ФОТО | Завод изобретений PROTO вновь открывает двери

Завод изобретений PROTO вновь открывается 3 июня после перерыва. Все медицинские работники и полицейские смогут посетить музей PROTO со своей семьей на особенно приятных условиях. Также PROTO приглашает молодых людей принять участие в городском лагере и дневной программе ”Смарт-день в PROTO”.
”В последние месяцы общество было сосредоточено на том, чтобы взять распространение вируса под контроль. Поскольку жизнь многих изменилась, то работники ”передовой” приложили наибольшие усилие в борьбе за нашу безопасность”, — сказал исполнительный директор PROTO Отт Сарапуу.
”Многие из них не видели детей и близких так же часто, как прежде. Это время нельзя вернуть, но, как центр семейного досуга, мы можем предложить возможность провести время с семьей. Поэтому все медицинские работники вместе с семьями могут посетить PROTO с билетом для одного гостя. Также мы хорошо понимаем, насколько важно сохранять дистанцию и придерживаться действующих ограничений, поэтому данная возможность будет действовать до конца года 2020 года во время часов работы центра PROTO”, — говорит он. Чтобы воспользоваться этой возможностью мы просим быть готовыми показать удостоверение медицинского работника или полицейского.
Завод изобретений PROTO открывается 3 июня в 11.00. ”Сложившаяся ситуация дала возможность подумать над новыми решениями и идеями. Летом у нас откроется городской лагерь для изобретателей и дневная программа „Смарт-день в PROTO”, где молодые люди смогут интересно и с пользой провести каникулы. Все-таки мы ввели некоторые изменения для обеспечения безопасности наших гостей. Например, мы заказали специальные защитные маски для VR-очков”, — говорит Отт. Обзор всех дополнительных методов защиты находится на домашней странице.
PROTO — это центр досуга для всей семьи, где о научных изобретениях рассказывается посредством VR-технологии. PROTO располагается по адресу Пеэтри 10, центр открыт со среды до субботу с 11.00 до 19.00 и по воскресеньям с 10.00 до 18.00.
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