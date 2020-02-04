04.02.2020, 19:12

ФОТО | Запрещающие таблички и раскопанное дорожное покрытие: что происходит близ площади Вабадузе

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Võidusamba tagune park on remondis 2.02.2020 Foto: Andres Putting

Бросается в глаза, что в Таллинне за Монументом победы в Освободительной войне в парке Харьюмяэ многие места раскопаны. Город поясняет, что проводятся масштабные работы для улучшения освещения и в общей сложности проект будет стоить более 350 000 евро.

Запрещающие таблички, непроходимые участки дороги и кабели — именно это бросается в глаза в парке. Фотографии сделаны в воскресенье.

Заместитель заведующего Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил Delfi, что по заказу департамента проводятся работы по реконструкции уличного освещения окрестностей церкви Яани, Команданди теэ и нижнего круга Харьюмяги. В ходе работ обновят кабельные линии, столбы и светильники уличного освещения.

Стоимость работ, по словам Сульга, в соответствии с проведенным гостендером составляет 353 350,8 евро. Срок окончания работ — 15 мая, и работы осуществляет Elero AS.

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