ФОТО | Запрещающие таблички и раскопанное дорожное покрытие: что происходит близ площади Вабадузе

Запрещающие таблички, непроходимые участки дороги и кабели — именно это бросается в глаза в парке. Фотографии сделаны в воскресенье.

Заместитель заведующего Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил Delfi, что по заказу департамента проводятся работы по реконструкции уличного освещения окрестностей церкви Яани, Команданди теэ и нижнего круга Харьюмяги. В ходе работ обновят кабельные линии, столбы и светильники уличного освещения.

Стоимость работ, по словам Сульга, в соответствии с проведенным гостендером составляет 353 350,8 евро. Срок окончания работ — 15 мая, и работы осуществляет Elero AS.