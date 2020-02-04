ФОТО | Запрещающие таблички и раскопанное дорожное покрытие: что происходит близ площади Вабадузе(1)
Бросается в глаза, что в Таллинне за Монументом победы в Освободительной войне в парке Харьюмяэ многие места раскопаны. Город поясняет, что проводятся масштабные работы для улучшения освещения и в общей сложности проект будет стоить более 350 000 евро.
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