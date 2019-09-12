12.09.2019, 16:30

ФОТО | Заказчик в шоке. Посмотрите, сколько брака наделали строители в ходе ремонта детского сада!

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
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Häädemeeste lasteaia ehituspraak Foto: Erakogu

В детский сад Хяэдемеэсте, что в Пярнумаа, дети попасть не могут, потому что внутренняя отделка детского учреждения, выполненная фирмой Tarvaprojekt , оказалась с таким многочисленным браком, что потолки там буквально не просыхают.

Летом детский сад ремонтировали и, по первоначальным планам, внутренняя отделка должна была завершиться к началу осени. Но имеющиеся недостатки можно перечислять очень долго: плиты на полу уложены вкривь и вкось, к тому же они разного размера, умывальники расположены очень высоко, перила идут волнами. В довершении в прачечной произошел потоп, и теперь потолок в яслях протекает.

Осуществлявший строительный надзор Энно Таммкиви говорит, что не во всем можно винить строителей, потому что дом старый. "Со старыми, советских времен домами всегда очень трудно". А многие недочеты, по мнению строителей, можно считать эстетическими.

Хоть и была договоренность о том, что строители сдадут объект к началу сентября, официально срок сдачи истекает через неделю. Волостные власти сомневаются, что строителям удастся в срок устранить весь брак — по всей видимости, к ремонту придется вернуться следующим летом.

Без НСО стоимость работ составляет 51 344 евро.

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