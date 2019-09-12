ФОТО | Заказчик в шоке. Посмотрите, сколько брака наделали строители в ходе ремонта детского сада!

Летом детский сад ремонтировали и, по первоначальным планам, внутренняя отделка должна была завершиться к началу осени. Но имеющиеся недостатки можно перечислять очень долго: плиты на полу уложены вкривь и вкось, к тому же они разного размера, умывальники расположены очень высоко, перила идут волнами. В довершении в прачечной произошел потоп, и теперь потолок в яслях протекает.
Осуществлявший строительный надзор Энно Таммкиви говорит, что не во всем можно винить строителей, потому что дом старый. "Со старыми, советских времен домами всегда очень трудно". А многие недочеты, по мнению строителей, можно считать эстетическими.
Хоть и была договоренность о том, что строители сдадут объект к началу сентября, официально срок сдачи истекает через неделю. Волостные власти сомневаются, что строителям удастся в срок устранить весь брак — по всей видимости, к ремонту придется вернуться следующим летом.
Без НСО стоимость работ составляет 51 344 евро.
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