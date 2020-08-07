ФОТО | За три недели из Хааберсти в крематорий доставили полтонны испанских слизней

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, установка контейнера является пилотным проектом, цель которого — оказание помощи жителям района в борьбе с распространением опасного вида слизня. ”Активное использование контейнера показало, что пилотный проект себя оправдал. За три недели жители принесли в контейнер полтонны вредителей. Работники управы доставили собранных слизней в Таллиннский крематорий для животных, где их уничтожили”, — пояснил Ханимяги и добавил, что контейнер будет в данном месте до конца августа, также в этот период будет оказываться услуга по транспортировке в крематорий.

Собранных слизней необходимо предварительно упаковать в пакет для предотвращения их выползания из контейнера. Просят не использовать для упаковывания слизней металлическую или стеклянную тару. ”Остановить распространение испанских слизней в Хааберсти возможно только в том случае, если мы все вместе предпримем соответствующие меры”, — закончил Ханимяги.

Есть несколько способов уничтожения вредителя. Рекомендуется собрать их и выбрать подходящий способ эвтаназии. Слизней можно поместить на 24 часа в морозильную камеру при температуре –20°C, что является самым гуманным и предпочтительным способом уничтожения вредителя, или обдать его кипящей водой. Жители района могут заказать вывоз собранных ими слизней, заполнив анкету по ссылке. Транспортировка слизней осуществляется по рабочим дням и для жителей района бесплатна.

Слизней также можно сдать в крематорий для домашних животных (ул. Раба, 40), где их принимают бесплатно и в любом количестве. Таллиннский крематорий для животных (находится по адресу Раба, 40) готов бесплатно и в любом количестве принять собранных горожанами испанских слизней в часы работы крематория, указанные на домашней странице крематория.

Фото: управа Хааберсти





Фото: управа Хааберсти





Фото: управа Хааберсти





Фото: управа Хааберсти