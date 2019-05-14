14.05.2019, 07:50

ФОТО: "За чей счет банкет?" Читателя возмутило то, как военные отпраздновали окончание ”Весеннего шторма”

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Эрика Каяк
Эрика Каяк
EST 49
ФОТО: "За чей счет банкет?" Читателя возмутило то, как военные отпраздновали окончание ”Весеннего шторма”
Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию фотографии, на которых видно, как ”эстонская армия празднует окончание учений ”Весенний шторм”” (цитата — прим.ред.) при помощи изрядного количества пива. Силы обороны поясняют, что это традиция.

Снимки были сделаны 11 мая, и читателя интересует, является ли происходящее обычной практикой и "не спонсировало ли государство данный праздник".

Delfi lugeja

Как пояснил Delfi специалист отдела стратегической коммуникации генерального штаба Сил обороны Эстонии младший лейтенант Игорь Ляпин, речь идет о традиции.

”Это своего рода традиция Инженерного батальона, чтобы поблагодарить своих резервистов и солдат срочной службы за участие в Весеннем шторме”, — сказал он и добавил, что пиво было куплено за собственные деньги действующих военных батальона.

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