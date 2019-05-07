ФОТО: Юри Ратас принял приглашение Кейт Пентус-Розиманнус и встретился с реформистами

Кейт Пентус-Розиманнус позвала Юри Ратаса на встречу, и к удивлению реформистов премьер-министр согласился. Мероприятие проходит в Palace Hotell в Таллинне. Из известных реформистов присутствует только сама Пентус-Розиманнус.

На начавшееся в 18 часов мероприятие журналистов не пустили. Насколько известно, была запланирована встреча в формате вопрос-ответ, где премьер-министр обменяется мыслями с самой крупной оппозиционной партией парламента. Встреча должна продлится примерно до 19:30.

Пентус-Розиманнус днем уточнила Delfi, что речь идет о предназначенном для членов Партии реформ вечере дебатов, который с весны прошлого года организуют ежемесячно.

"В этот раз я пригласила премьер-министра Юри Ратаса. Ранее на таком же мероприятии гостями были, например, главред Eesti Ekspress Ээрик Моора, руководитель Центра оборонных исследований Свен Сакков, аналитик Банка Эстонии Каспар Оя и многие другие. Тем, на которые обменяться мыслями с премьер-министром Ратасом, хватает".