11.10.2019, 10:30

ФОТО | Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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rus.delfi.ee
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Annegret Kramp-Karrenbauer, Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Вчера в Эстонию прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая изначально считалась преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Сегодня она встретилась в Таллинне с премьер-министром Юри Ратасом.

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