11.10.2019, 10:30
ФОТО | Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр(1)
Вчера в Эстонию прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая изначально считалась преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Сегодня она встретилась в Таллинне с премьер-министром Юри Ратасом.
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