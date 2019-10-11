ФОТО | Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

rus.delfi.ee EST

Вчера в Эстонию прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая изначально считалась преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Сегодня она встретилась в Таллинне с премьер-министром Юри Ратасом.