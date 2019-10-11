11.10.2019, 10:30
ФОТО | Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр(1)
Вчера в Эстонию прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая изначально считалась преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Сегодня она встретилась в Таллинне с премьер-министром Юри Ратасом.
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Миллионы лет эволюции не изменили почвенных клещей. Почему?
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
Русские слова, которые не стоит произносить за границей