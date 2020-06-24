24.06.2020, 09:25
ФОТО | Юри Ратас отпраздновал Иванову ночь в кругу семьи
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отпраздновал Иванову ночь в кругу семьи.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отпраздновал Иванову ночь в кругу семьи.
"Чудесных Ивановой ночи и дня, дорогие жители Эстонии! Берегите и будьте береженными, чтобы праздники принесли нам всем только радость и спокойствие!" - написал Ратас в своем Facebook, сопроводив пост фотографиями.
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