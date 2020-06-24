ФОТО | Юри Ратас отпраздновал Иванову ночь в кругу семьи

"Чудесных Ивановой ночи и дня, дорогие жители Эстонии! Берегите и будьте береженными, чтобы праздники принесли нам всем только радость и спокойствие!" - написал Ратас в своем Facebook, сопроводив пост фотографиями.

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