08.11.2019, 18:38

ФОТО | Ярвик, вокруг которого разгорается скандал: "Я не подам в отставку. Зачем?"


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Foto: Priit Simson

Министр сельской жизни Март Ярвик, вокруг которого разгорается скандал и которого оппозиция призывает подать в отставку, вернулся из Китая, куда он летал с официальным визитом.

На вопрос журналистов, собираетесь ли вы подать в отставку, Ярвик парировал: "Зачем?".

Также министр заверил, что он не обманывал общественность.

Из переписки Министерства сельской жизни и Ветеринарно-продовольственного департамента (VTA) вырисовывается, что из-за случая с листерией на заводе M. V. Wool министр Март Ярвик давил на своих подчиненных.

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