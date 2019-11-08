ФОТО | Ярвик, вокруг которого разгорается скандал: "Я не подам в отставку. Зачем?"

На вопрос журналистов, собираетесь ли вы подать в отставку, Ярвик парировал: "Зачем?".

Также министр заверил, что он не обманывал общественность.

Из переписки Министерства сельской жизни и Ветеринарно-продовольственного департамента (VTA) вырисовывается, что из-за случая с листерией на заводе M. V. Wool министр Март Ярвик давил на своих подчиненных.