08.11.2019, 18:38
ФОТО | Ярвик, вокруг которого разгорается скандал: "Я не подам в отставку. Зачем?"
Министр сельской жизни Март Ярвик, вокруг которого разгорается скандал и которого оппозиция призывает подать в отставку, вернулся из Китая, куда он летал с официальным визитом.
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