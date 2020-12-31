31.12.2020, 17:38

ФОТО | Яаку Йоале посвятили статую. Она еще и поет!

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Jaak Joala kuju Foto: Kenno Soo

В Вильянди на улице Пости открыли cкульптуру в честь легендарного Яака Йоала.

Скульптор фигуры — Мати Кармин. Заказ сделало НКО "Наш Вильянди", а конкретно Харри Юхан и член горсобрания Хелир-Валдор Сеэдер. Изначально организаторы хотели представить скульптуру 31 декабря, в последний день года. Так как она была готова уже во вторник, ее накрыли пленкой. Но в среду ее кто-то сорвал. Примечательно, что скульптура исполняет песни Яака Йоала с утра до вечера.

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