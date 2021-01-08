ФОТО | Выявлены победители конкурса рождественских украшений Кесклинна

Выявлены победители конкурса рождественских украшений Кесклинна: больше всего голосов на страничке управы в Facebook получила галерея KUNSTIAKEN, второе место занял детский сад Луха и третье место детский сад Комеэди.
”Среди всех участников конкурса трое с отрывом набрали наибольшее количество голосов и поэтому заслужили победу в конкурсе, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — В этом году мы приняли решение расширить конкурс рождественских витрин и призвать наряду с предпринимателями Кесклинна принять участие в конкурсе и другие учреждения района, которые украсили окна, двери или фасады домов. Цель конкурса состояла в том, чтобы всем вместе создать праздничную атмосферу”.
Первое место заняла галерея прикладного искусства и дизайна KUNSTIAKEN, которая на момент окончания голосования 6 декабря получила больше всего голосов — 369. Второе место с 246 голосами занял детский сад Луха, третье место со 167 голосами у детского сада Комеэди. Победители получат от управы денежную премию: первое место 600 евро, второе место 400 евро и третье место 250 евро.
Управа района Кесклинн в этот раз не стала вручать специальный приз за повторное использование материалов при создании украшений, так как не нашла подходящего решения.
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