ФОТО: Выяснился победитель архитектурного конкурса нового больнично-оздоровительного комплекса Вильянди

”При планировании и выборе победителя мы учитывали как интересы и потребности пациентов, работников и сообщества, так и нужды городской среды. Мы живем в быстро меняющемся мире, и поскольку как больница, так и оздоровительный центр через пять лет уже станут не такими, какими мы представляем их сегодня, то при выборе победителя очень важным аспектом стали возможности здания с точки зрения динамики и перемен, которых могжет потребовать развитие услуг. Надеемся, что здание, построенное согласно победившей работе, понравится жителям Вильянди и получится удобным и практичным”, — прокомментировал выбор жюри председатель правления SA Viljandi Haigla Прийт Тампере.

”Двухэтапный архитектурный конкурс был проведен на высоком уровне и удался. Такой формат дает заказчику уверенность в достижении профессионального результата, а авторам — индивидуальную обратную связь для наилучшей разработки идей и решений”, — сказал вице-президент Эстонского союза архитекторов Калле Комиссаров.

Член жюри, финский архитектор Сакари Форсман добавил, что планирование больниц — одна из сложнейших задач строительного проектирования, где особенную трудность представляет вписывание здания в историческую городскую среду — авторами победившей работы эта задача была успешно решена.

Всего на конкурс было подано 18 эскизов, пять из которых прошли во второй тур и были награждены. Призовой фонд конкурса составил 60 тысяч евро, из которых 20 тысяч евро достались победившей работе ”Elu” и архитекторам DAGOpen OÜ Хозе А Павон Гонзалезу, Яану Куусеметсу и Энрике Валлесиллосу Сеговиа. Премия была выданы при поддержке Эстонского капитала культуры.

15 тысяч евро достались обладателю второго места, работе ”Allikas” и ее авторам из VK Studio Architects, Planners & Designers CCLL и 10 тысяч евро — занявшему третье место проекту ”Tervise tänav” и ее авторам из ODA OÜ и Metusala Arhitektid OÜ.

Также было выдано две поощрительных премии по 7500 евро, которые были вручены авторам работы ”Health Village” из эстонского филиала Architecture Workshop Finland Oy и авторам работы ”Tervist” из HG Arhitektuur OÜ.

Государственный тендер на строительство здания будет проведен в 2021 году, а само здание больницы и оздоровительного центра будет готово в 2023 году. Договор о проектирования здания будет заключен с победителем в ближайшее время.

В жюри архитектурного конкурса вошли председатель правления SA Viljandi Haigla Прийт Тампере, представители Эстонского союза архитекторов архитекторы Оливер Алвер и Эмиль Урбель, представитель Финского союза архитекторов Сакари Форсман, представитель вильяндиских семейных врачей Марье Метсур-Бензел, директор проектов Riigi Kinnisvara AS Энно Паркер и главный архитектор Вильянди, заведующий архитектурным департаментом Олав Реммелькоор.

Архитектурный конкурс был проведен в сотрудничестве Вильяндиской больницы, Эстонского союза архитекторов и Riigi Kinnisvara AS, конкурс также помогли провести Клиника Тартуского университета, семейные врачи, сотрудники больницы и Эстонский капитал культуры, выделивший средства на премию победителю.