ФОТО | Вышло продолжение самой успешной детской книги Эстонии прошлого года

”Приключенческие книги Maxima стали своего рода событием, которого с нетерпением ждут семьи Эстонии. Необходимые для решения задач книги наклейки ежегодно становятся редкостью, и для обмена ими в социальных сетях созданы целые сообщества, где ради общей цели и хобби знакомятся семьи с разных концов страны”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк.

Изданная под эгидой Maxima третья книга приключений ”Я забочусь об Эстонии” стала продолжением сверхпопулярных книг ”Моя Эстония” и ”Приключение по моей Эстонии”. Последняя была составлена в сотрудничестве с детской писательницей Кятлин Вайнола и иллюстратором Элиной Сильдре, и с учетом русскоязычной версии и книги заданий разошлась тиражом почти в 34 000 экземпляров, став самой продаваемой книгой Эстонии 2019 года.

”Чтение книг — для детей один из лучших способов получения новых знаний и развития в качестве личности. Мы надеемся, что и книга этого года вдохновит детей на чтение и вновь станет одним из самых популярных произведений в семьях страны”, — отметила Янне Лайк.

Главные герои книги ”Я забочусь об Эстонии” — анимоид Дио и его искусственный интеллект Айти, прибывшие в Эстонию одной очень необычной ночью. По пути они встречают бездомного пса Рууди и породистую кошку Кассандру, и вместе узнают, насколько богата и красива природа Эстонии, понимая, что экономия воды и электроэнергии, сортировка и уборка мусора делают окружающую среду чище. ”Я забочусь об Эстонии” будет издана на эстонском и русском языках, а также дополнена книжкой с увлекательными заданиями, составленной Екатериной Ломашко. ”Поломаем голову! Дио, Айти и друзья Эстонии”.

”Когда мне предложили участвовать в проекте Maxima по написанию книги об окружающей среде, я сразу поняла, что эта работа именно для меня — как биолога и детского писателя. Я воспользовалась одной ранней идеей о бездомной собаке Рууди и о домашней кошке, и как только иллюстратор Элина Сильдре набросала на доске контуры персонажей, я начала писать. Эта забавная и захватывающая история, возможно, немного поучительная — она понравится и детям, и взрослым”, — сказала автор книги, детская писательница Хели Иллипе-Соотак.