ФОТО | Выросший без отца "Отец года": подумайте очень серьезно, прежде чем уходить от семьи или детей

По словам председателя совета фонда мызы Ания Арви Каротама, отцовство научило его одному: родители должны учиться слушать детей. "В сегодняшнем быстром темпе жизни часто не успеваем обращать внимание на то, что думают дети, а принимаем решения второпях, исходя из удобства родителей, — говорит он. — Но при быстром темпе жизни следует находить время, чтобы слушать детей".

Арви Каротам был единственным ребенком в семье и вырос без отца. По его словам, семью бросают отцы, которые боятся ответственности. "Ради детей и совместной жизни нужно быть более ответственными, расставанием мы травмируем в первую очередь своих детей, — считает Каротам. — Я призываю мужчин: подумайте очень серьезно, когда уходите от семьи или детей". По его мнению, за многими разрывами отношений стоит борьба двух эго, когда каждый выступает только за свои интересы и ни одна из сторон не сдается.

Входящий в партию Isamaa Каротам считает важными национал-консервативные ценности. "На сегодняшний день ценностные оценки стали слишком либеральными, мы можем делать, что хотим, не связываем себя с другим, не заключаем браки, потому что так удобнее", — размышляет он и добавляет, что национал-консервативные семейные ценности нужно беречь, чтобы сохранялись эстонский язык, культура и традиции.

Почему титул "Отца года" в этом году присвоили ему, он сказать не может. "Я не жил и не работал ради того, чтобы получить признание, может быть, это оценка моей прежней повседневной работе и деятельности в качестве супруга и отца".