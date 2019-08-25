25.08.2019, 17:07
ФОТО: Все на пляж! Вода в Пирита прогрелась до 18 градусов
Нет, лето еще не закончилось! Последнее воскресенье августа порадовало достаточно теплой погодой — и морской водой. В Пирита вода прогрелась до 18 градусов, поэтому многие люди решили искупаться.
По какому принципу комары выбирают свою "жертву"?
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи