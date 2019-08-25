25.08.2019, 17:07

ФОТО: Все на пляж! Вода в Пирита прогрелась до 18 градусов


rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 21 pilti
Foto: Tiit Blaat

Нет, лето еще не закончилось! Последнее воскресенье августа порадовало достаточно теплой погодой — и морской водой. В Пирита вода прогрелась до 18 градусов, поэтому многие люди решили искупаться.

На следующей же неделе обещают жару до 27 градусов, поэтому сегодняшний день, быть может, еще не последний для купания в море.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: