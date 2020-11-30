ФОТО | "Все болезни от нервов, а одна — от удовольствия". Учительница Аркадия Попова рассказала, каким он был в школе

Аркадий Попов — выпускник Таллиннской Тынисмяэской реальной школы (ТТРШ). Классный руководитель Тамара Михайловна Потапова, которая выпустила класс Попова в 1988 году, вспоминает, что Аркадий всегда тянулся к медицине.

Тамара Михайловна сейчас находится на пенсии. Она была классным руководителем Аркадия Попова в девятом и десятом классах, также преподавала математику тогда еще в 19-й Таллиннской средней школе.

Arkadi Popovi õpetaja Tamara Potapova Foto: Rauno Volmar

”Он учился на хорошо и отлично. Как сейчас помню этого молодого человека: стоит передо мной спокойный, уравновешенный, умный, интеллигентный молодой человек. С чувством юмора. Аркаша всегда был активным”, — вспоминает Тамара Михайловна, добавляя, что Аркадий всегда пользовался авторитетом у ребят.

Какие предметы Попов не любил, его классный руководитель так и не может вспомнить. ”Я этого не замечала”, — говорит она, но при этом вспоминает, что он всегда тянулся к медицине как науке.

Тамара Михайловна гордится, что была учительницей героя нашего времени. Организаторские и руководящие способности у Попова проявлялись уже в школе. Тамара Потапова вспоминает, что он был одним из организаторов последнего школьного звонка. ”Он еще и выступал на нем”, — отмечает преподаватель.

Аркадий Попов посередине в темных очках. Во время школьного последнего звонка. Foto: Rauno Volmar

Попадал ли Аркадий Попов в передряги, Тамара Михайловна вспомнить не может. Ей он запомнился исключительно с положительной стороны.

”Он уже тогда был серьезным молодым человеком. Единственное — помню, когда он с ребятами пришел через год после окончания школы. Тогда он уже учился в медицинском. Мы сидим, и тут он произносит речь: ”Все болезни от нервов, а одна — от удовольствия”. Я эту фразу запомнила на всю жизнь”, — смеясь, говорит Тамара Михайловна.

Преподаватель ТТРШ отмечает, что всегда смотрит передачи с участием Попова, а также читает о нем статьи в газетах и то, что пишут в Facebook. ”Этот молодой человек выбрал то, что хотел, он привык делать все хорошо, на отлично”, — подмечает Тамара Михайловна. По ее словам, они до сих пор друг друга поздравляют с днем рождения в Facebook.

”Я повторюсь, но еще раз хочу сказать, что горжусь Аркадием. Всем говорю: да, это мой ученик! Даже когда где-то заходит о нем речь, мол, ой, какой хороший доктор, то я всегда говорю: это мой ученик!”