ФОТО: Вручены государственные премиии в области науки, культуры и спорта

Сегодня в зале Эстонской академии состоялось вручение государственных премий за выдающиеся достижения в области науки, культуры и спорта, а также премии имени Фердинанда Иоганна Видемана за исследования в области эстонского языка и его популяризацию.
Полный список получивших премию можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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