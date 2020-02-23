23.02.2020, 13:43

ФОТО: Вручены государственные премиии в области науки, культуры и спорта

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Galerii: 77 pilti
Riigi kultuuri- ja spordipreemiate üleandmine Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в зале Эстонской академии состоялось вручение государственных премий за выдающиеся достижения в области науки, культуры и спорта, а также премии имени Фердинанда Иоганна Видемана за исследования в области эстонского языка и его популяризацию.

Полный список получивших премию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Смотрите галерею!

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