ФОТО: Вручены государственные премиии в области науки, культуры и спорта

rus.delfi.ee EST

Сегодня в зале Эстонской академии состоялось вручение государственных премий за выдающиеся достижения в области науки, культуры и спорта, а также премии имени Фердинанда Иоганна Видемана за исследования в области эстонского языка и его популяризацию.