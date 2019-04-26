ФОТО: Возможно только в Эстонии! В магазине Maxima в Хааберсти мастерили торты из подгузников

По словам руководителя мастер-класса и инициативы Vanaema-vanaisa katsikukingitused Анне Партс, торт из подгузников — это очень практичный подарок, который становится все более популярным. ”Это забавный подарок к появлению на свет маленького чуда или когда оно уже устроилось поудобнее в тепле между мамой и папой. Ко мне самой идея делать торты из подгузников пришла из самой жизни. Нужно было сделать особенный подарок для новорожденных внуков”.

По словам участвовавшей в мастер-классе Клаудии, матери маленькой девочки, у ее знакомых дети рождаются достаточно часто, поэтому и часто возникает выбор, что подарить новоиспеченным родителям.

”Обычно дарят игрушки и одежду, и может случиться так, что подарки семье новорожденного могут дублироваться. И тогда этот подарок может остаться без дела. А подгузников требуется много. Так что, подгузник — очень практичный подарок. Гордости и эффекта добавляет и то, что этот подарок заботливо сделан своими руками. По-видимому, это у меня будет не последний торт из подгузников”, — добавила Клаудиа.