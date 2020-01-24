ФОТО: Возле торгового центра Kristiine появилась ледяная крыса

”Согласно китайскому календарю начался год белой металлической Крысы. В восточной мифологии считается, что крысе присущи живое воображение, шарм и агрессивное усердие. Желаем всем жителям Таллинна удачного и насыщенного новыми достижениями года Крысы”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.



Foto: Kristiine linnaosavalitsus



Традиция установки ледяных скульптур в благотворительных целях была положена три года назад, когда возле ТЦ Kristiine keskus появился Красный Петух. А в прошлом году рядом с ТЦ Rocca al Mare keskus красовалась Желтая Свинья.

На церемонии открытия выступил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, директор по маркетингу ТЦ Kristiine Keskus Хелина Лейф и представительницы Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева. Украшением мероприятия стали танцоры с огнем.