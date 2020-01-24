ФОТО: Возле торгового центра Kristiine появилась ледяная крыса

Сегодня в 17:00 перед ТЦ Kristiine keskus в сопровождении зрелищного представления была установлена ледяная скульптура Белой металлической Крысы — символа нового года по китайскому календарю. Скульптура станет частью благотворительной кампании по сбору средств для Таллиннского зоопарка.
”Согласно китайскому календарю начался год белой металлической Крысы. В восточной мифологии считается, что крысе присущи живое воображение, шарм и агрессивное усердие. Желаем всем жителям Таллинна удачного и насыщенного новыми достижениями года Крысы”, — сказал старейшина КристийнеЯанус Рийбе.
Традиция установки ледяных скульптур в благотворительных целях была положена три года назад, когда возле ТЦ Kristiine keskus появился Красный Петух. А в прошлом году рядом с ТЦ Rocca al Mare keskus красовалась Желтая Свинья.
На церемонии открытия выступил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, директор по маркетингу ТЦ Kristiine Keskus Хелина Лейф и представительницы Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева. Украшением мероприятия стали танцоры с огнем.
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