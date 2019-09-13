ФОТО | Возле пешеходных переходов Пыхья-Таллинна появились предупреждающие надписи

Акцию ”ОСТАНОВИСЬ, ОСМОТРИСЬ, УБЕДИСЬ!”, предусматривающую дополнительную маркировку опасных переходов, организовала управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, полицией и местными школами. Перед тем, как разместить возле пешеходных переходов предупреждающие надписи, в школах проводятся беседы на тему безопасности дорожного движения. Учащиеся вместе с учителями и полицейскими анализируют дорожное движение возле школ и выявляют наиболее опасные места.

”Дополнительная маркировка возле нерегулируемых переходов призывает еще раз остановиться, осмотреться по сторонам и убедиться, что опасности нет. Кампания рассчитана не только на детей, но и на их родителей. Важно, чтобы мы сами показывали нашим детям хороший пример”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Свой вклад в маркировку опасных пешеходных переходов уже внесли учащиеся основных школ Карьямаа и Каламая, а также начальной школы GAG.

Накануне начала учебного года управа Пыхья-Таллинна запустила кампанию, цель которой — обеспечить безопасность детей, идущих в школу. В рамках кампании пешеходов призывают переходить улицу только в положенном месте, а водителей — сбавить скорость. Также районная управа Пыхья-Таллинна подарила каждому первокласснику ”буквари дорожного движения” и желтые жилеты с отражателями.