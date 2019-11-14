ФОТО: Вотум недоверия министру Марту Ярвику провалился

На сегодняшнем заседании Рийгикогу оппозиция передала парламенту заявление о выдвижении министру Марту Ярвику вотума недоверия. Позже состоялось голосование, по результатам которого вотум провалился.
За вотум проголосовало 43 депутата, против — 51. Для выдвижения вотума необходимо было набрать 51 голос.
Лидер Партии реформ Кая Каллас отметила, что им самим не нравится выдвигать вотумы, но также им не нравится смотреть на то, как разрушается международный имидж Эстонии.
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