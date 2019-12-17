ФОТО: Вотум недоверия Марту Хельме в Рийгикогу провалился

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании, проведенном по телефону, решило ходатайствовать у правления Рийгикогу о быстром рассмотрении вотума недоверия, инициированного в отношении министра внутренних дел Марта Хельме.

Правительство просило рассмотреть этот вопрос при первой возможности на сегодняшнем заседании Рийгикогу, что и было сделано.

"Выражаем недоверие министру внутренних дел ЭР Марту Хельме в связи с его личными нападками на премьер-министра Финляндии Санну Марин. Своими высказываниями министр нанес вред эстонско-финским отношениям, престижу эстонского государства, унизил женщин и людей с особым социальным прошлым. Поведение Марта Хельме однозначно показывает, что он не подходит на должность члена правительства", — сказала председатель Партии Реформ Кая Каллас, передавая заявление об инициировании вотума недоверия в Рийгикогу.

"Даже при большом желании нельзя услышанное толковать как выражение признания финскому государству, его правительству или премьеру. Это рассматривают как оскорбление сама финский премьер, финские политики, пресса и обычные люди, и поначалу в этом увидел оскорбление даже руководитель эстонского правительства Юри Ратас", — добавила Каллас.