ФОТО | Вот так культурный отдых! Скрытая сторона празднования Нового года

В последние часы уходящего года настроение поистине волшебное и все замирают в ожидании того, когда часы пробьют 12. А вот уже ночью первого января вечер перестает быть томным, как говорится.
У же в первые часы 2020 года в центре Таллинна и Тарту можно было наблюдать и не совсем приятные картины. Распитие алкоголя на улице, брошенные там же бутылки и прочий мусор, справление малой нужды на двери и стены магазинов и кафе… Вот такой культурный отдых!
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