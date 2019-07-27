27.07.2019, 18:00
ФОТО: Вот это размах! Спасатели Ярва-Яани отметили день рождения
Сегодня спасательная команда Ярва-Яани отметила свое 120-летие масштабным парадом.
Сегодня спасательная команда Ярва-Яани отметила свое 120-летие масштабным парадом.
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