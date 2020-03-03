03.03.2020, 18:32

ФОТО: Ворота нарвского погранпункта, которые протаранил российский водитель, восстановлены


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Narva piiripunkt 3.03.2020
Narva piiripunkt 3.03.2020Foto: Dmitri Fedotkin

В ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии. Тем самым водитель повредил ворота, которые к сегодняшнему дню восстановлены.

Вчера Вируский уездный суд в ходе договорного производства признал 49-летнего гражданина Российской Федерации виновным в незаконном пересечении границы Эстонской Республики и приговорил его к трем месяцам лишения свободы.

Как сообщил наш корреспондент из Нарвы, к настоящему дню ворота пограничного пункта приведены в порядок.

Действиями российского водителя были повреждены вторые ворота слева.

Narva piiripunkt 3.03.2020 Foto: Dmitri Fedotkin
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