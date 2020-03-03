ФОТО: Ворота нарвского погранпункта, которые протаранил российский водитель, восстановлены

В ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии. Тем самым водитель повредил ворота, которые к сегодняшнему дню восстановлены.
Вчера Вируский уездный суд в ходе договорного производства признал 49-летнего гражданина Российской Федерации виновным в незаконном пересечении границы Эстонской Республики и приговорил его к трем месяцам лишения свободы.
Как сообщил наш корреспондент из Нарвы, к настоящему дню ворота пограничного пункта приведены в порядок.
Действиями российского водителя были повреждены вторые ворота слева.
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