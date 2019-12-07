ФОТО | Вооруженные люди в военной форме скручивают нарушителей на Тоомпеа

В пятницу вечером страсти на Тоомпеа накалились — вооруженные люди в военной форме скручивали агрессивных нарушителей. Однако это были всего лишь учения Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны.
Учения проходили на территории замка Тоомпеа в период 18:00-24:00. Гражданских лиц в то время к замку не подпускали.
Цель учений — отработать защиту критически важного объекта, а также контроль людей и автомобилей.
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