ФОТО: Военные инженеры развернули мост через реку Валгейыги

Мостовой взвод инженерного батальона установил мостовой переход через протекающую на территории центрального полигона реку Валгейыги, чтобы позволить принимающим участие в ”Весеннем шторме” подразделениям свободнее маневрировать на местности.
”Мы делаем последние приготовления к тому, чтобы мостовой взвод был полностью готов к этапу учебных боёв ”Весеннего шторма”, именно поэтому мы и тренируемся в установке и сборе мостовых переходов через реку”, — сказал командир мостового взвода младший лейтенант Фред-Эрик Штарков. ”В случае, если имеющиеся мосты будут подорваны, заминированы или же непригодны к использованию, то подразделения могут всегда надеяться на мостовой взвод.”
Последние пару месяцев перед резервом военные инженеры проводят преимущественно на местности. Учения ”Весенний шторм” являются своего рода выпускным экзаменом для прошедших 8- или 11-месячную военную подготовку подразделений. В ходе учений военнослужащие смогут продемонстрировать и закрепить полученные в ходе срочной службы навыки, поддерживая своими профессиональными умениями другие подразделения.
Инженерный батальон входит в состав 1-ой пехотной бригады, его основной задачей является препятствие движению войск противника, обеспечение беспрепятственного передвижения собственных подразделений, а также сооружение оборонительных укреплений для пехоты.
Основным местом проведения учений ”Весенний шторм 2019” станут Ляэне- и Ида-Вируский уезды, но учения так же затронут и уезды Харью и Йыгева. Основные действия учений пройдут на территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни, Виру-Нигула и на территории городов Кохтла-Ярве и Силламяэ.