ФОТО: Военные инженеры развернули мост через реку Валгейыги

”Мы делаем последние приготовления к тому, чтобы мостовой взвод был полностью готов к этапу учебных боёв ”Весеннего шторма”, именно поэтому мы и тренируемся в установке и сборе мостовых переходов через реку”, — сказал командир мостового взвода младший лейтенант Фред-Эрик Штарков. ”В случае, если имеющиеся мосты будут подорваны, заминированы или же непригодны к использованию, то подразделения могут всегда надеяться на мостовой взвод.”

Последние пару месяцев перед резервом военные инженеры проводят преимущественно на местности. Учения ”Весенний шторм” являются своего рода выпускным экзаменом для прошедших 8- или 11-месячную военную подготовку подразделений. В ходе учений военнослужащие смогут продемонстрировать и закрепить полученные в ходе срочной службы навыки, поддерживая своими профессиональными умениями другие подразделения.

Инженерный батальон входит в состав 1-ой пехотной бригады, его основной задачей является препятствие движению войск противника, обеспечение беспрепятственного передвижения собственных подразделений, а также сооружение оборонительных укреплений для пехоты.