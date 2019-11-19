ФОТО: Во вторник в Маарду появились сияющие деревья

„Основная цель акции – напомнить людям, что наступило темное время года и самый простой способ обезопасить себя на плохо освещенной дороге - это ношение светоотражателя. Пешеходы в темной одежде плохо видны водителям и часто рискуют своей жизнью», - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

«В этом году мы решили принести светоотражатели как можно ближе к детям, и теперь деревья со светоотражателями будут сиять рядом с каждым садиком и школой Маарду. Я приглашаю взрослых и детей приходить к этим деревьям. Каждый из нас может показать свою заботу о других людях просто повесив свой лишний светоотражатель на это дерево. Давайте поможем друг другу подготовиться к безопасному движению на темных дорогах!», - добавил он.

Каждый год в ноябре Департамент полиции и таможни напоминает людям о необходимости носить светоотражатель, который может предотвратить многие дорожные аварии с участием пешеходов и велосипедистов. Светоотражатель должен находиться на уровне колен и быть виден со всех сторон. Двигаясь по шоссе нужно повесить его на ту сторону, которая ближе к проезжей части.