ФОТО | Во время строительства жилого квартала в Кадриорге был обнаружен остов корабля 18 века

Георадар не смог обнаружить остов корабля в земле — скорее всего, ему помешали остатки построек парка развлечений, что находился там раньше. Поэтому для строителей находка стала настоящим сюрпризом.

Marek Metslaid

Археолог Антс Краут говорит, что это уже седьмой старые деревянный корабль, что за шесть лет найден в окрестностях Кадриорга.

По его подсчетам, возраст корабля может датироваться серединой 1700-х годов. Точный возраст выяснится после анализа проб древесины в Тартуском университете.

Остов корабля составляет 13,5 метров в длину и 4 в ширину.

Marek Metslaid

Корабль был найден на глубине 4 метра. Еще в начале 20 века на этом месте было море.

Однако находку закопают обратно в землю — промокшую древесину очень сложно законсервировать и на воздухе она долго не сохранится. Поэтому кораблю закопают в том же месте, где он был и обнаружен и оставят будущим поколениям.

Marek Metslaid

Во время строительства квартала Кийкри было найдено немало кораблей: три средневековых судна и еще остов одного судна 18 века.

Рядом с кварталом, который должен быть завершен весной 2022 года, планируется установить фото выставку, рассказывающую о необычных находках во время строительства квартала.

Marek Metslaid