27.12.2019, 19:50
ФОТО: Во время рождественских праздников в Таллинне и Тарту родилось 74 ребенка
Во время рождественских праздников (с 24 по 26 декабря) в Таллинне и Тарту родилось в общей сложности 74 ребенка.
Во время рождественских праздников (с 24 по 26 декабря) в Таллинне и Тарту родилось в общей сложности 74 ребенка.
26 детей появилось на свет в Пельгулиннаском роддоме, 23 ребенка — в роддоме центральной больницы и 25 детей — в родильном отделении Тартуской женской клиники.
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