27.12.2019, 19:50

ФОТО: Во время рождественских праздников в Таллинне и Тарту родилось 74 ребенка


EST 36
Galerii: 10 pilti
Jõuluööl sündinud beebid Foto: Rauno Volmar

Во время рождественских праздников (с 24 по 26 декабря) в Таллинне и Тарту родилось в общей сложности 74 ребенка.

26 детей появилось на свет в Пельгулиннаском роддоме, 23 ребенка — в роддоме центральной больницы и 25 детей — в родильном отделении Тартуской женской клиники.

Смотрите фото!

Читайте также: