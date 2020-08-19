ФОТО | Во дворе социального дома в Кристийне создан общинный сад

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, речь идет о важном для жителей проекте. ”Учебный сад повышает уровень знаний о природе и окружающей среде, поможет жильцам социального дома быть активными и больше двигаться, даст возможность и дальше заниматься своим хобби. Сад призван стать местом для отдыха и общения, не говоря уже о созерцании самой его красоты. Работы по проекту проводятся вместе с молодежью Детского и семейного центра Кристийне”, — пояснил Рийбе.

”Поскольку обычно садовники приступают к работам еще ранней весной, а сейчас — время насладиться их плодами, ведь уже идет сбор урожая, то и создание нашего сада было изначально запланировано на весну. Но в связи с чрезвычайной ситуацией мы были вынуждены сдвинуть начало деятельности по проекту на август. В этом году мы успеем вырастить лекарственные травы, а уже следующей весной посеем и высадим растения, требующие более долгого созревания”, — сказала заведующая Центром деятельности Кристийне Сигрид Йыхве.

Foto: Kristiine linnaosa

”В начале лета мы привели в порядок парки и цветочные клумбы, установили в различных частях района декоративные башни и шары с цветами, а сейчас добавился также и такой прогрессивный общинный сад. Мне очень приятно, что Таллинн становится все более зеленым и вышел в финал престижного конкурса на звание Зеленой столицы Европы”, — добавил Рийбе.

В социальном доме Кристийне 36 однокомнатных квартир, где живут люди почтенного возраста и с особыми потребностями в возрасте от тридцати до девяносто шести лет.

Благодарим молодежь Детского и семейного центра Кристийне и волонтеров за отличную работу!