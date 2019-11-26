26.11.2019, 16:32

ФОТО: Владимир Зеленский встретился с Юри Ратасом


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Volodõmõr Zelenskõi kohtus Jüri Ratasega Foto: Madis Veltman

Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, который, помимо прочего, встретился и c премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Смотрите, как прошла встреча!

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