26.11.2019, 16:32
ФОТО: Владимир Зеленский встретился с Юри Ратасом
Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, который, помимо прочего, встретился и c премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, который, помимо прочего, встретился и c премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы
Котов: Скоро отбываю в колонию. Любопытно, что там будет
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие