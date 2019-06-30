ФОТО: Виртуальная реальность в несколько секунд приводит студентов в разные шахты

”Как в случае с сервисом Google Earth модуль VR помогает подняться на вершины самых высоких гор мира, попасть на эстонские болота или на всемирно известные улицы, так и студенты в университете с помощью модуля виртуальной реальности могут за несколько секунд попасть в крупнейший эстонский известняковый карьер, в австрийскую шахту, следить за работой крупнейших самосвалов в карьере или же осматривать конструкции горных машин”, — описывает доцент Института геологии Вейко Кару, под чьим руководством участвуют в проектах AR и VR.



Foto: TTÜ geoloogia instituut

Foto: TTÜ geoloogia instituut

По словам доцента Кару, решения AR и VR делают возможным изучить гораздо больше, нежели при традиционной методике обучения и расширяют кругозор студентов. ”Студенты геологии и горного дела смогут с помощью виртуальной реальности познакомиться со многими местами, которые отличаются в плане геологии — как на поверхности земли, так и в ее глубинах. Они смогут попробовать виртуально управлять машинами и получать обзор о технике безопасности и снаряжении для безопасности”, — рассказывает доцент Кару. ”В таком большом объеме невозможно вывозить студентов в разные места и не всегда возможно вмешаться в производственный процесс с точки зрения обеспечения безопасности”.