ФОТО: Виртуальная реальность в несколько секунд приводит студентов в разные шахты

Институт геологии Таллиннского технического университета для обучения студентов взял на вооружение приложения дополненной реальности (Augmented Reality, AR) и виртуальной реальности (Virtual Reality, VR), сообщается в пресс-релизе.
”Как в случае с сервисом Google Earth модуль VR помогает подняться на вершины самых высоких гор мира, попасть на эстонские болота или на всемирно известные улицы, так и студенты в университете с помощью модуля виртуальной реальности могут за несколько секунд попасть в крупнейший эстонский известняковый карьер, в австрийскую шахту, следить за работой крупнейших самосвалов в карьере или же осматривать конструкции горных машин”, — описывает доцент Института геологии Вейко Кару, под чьим руководством участвуют в проектах AR и VR.
По словам доцента Кару, решения AR и VR делают возможным изучить гораздо больше, нежели при традиционной методике обучения и расширяют кругозор студентов. ”Студенты геологии и горного дела смогут с помощью виртуальной реальности познакомиться со многими местами, которые отличаются в плане геологии — как на поверхности земли, так и в ее глубинах. Они смогут попробовать виртуально управлять машинами и получать обзор о технике безопасности и снаряжении для безопасности”, — рассказывает доцент Кару. ”В таком большом объеме невозможно вывозить студентов в разные места и не всегда возможно вмешаться в производственный процесс с точки зрения обеспечения безопасности”.
Доцент Кару рад тому, что Институт геологии получил дополнительные модули и студенты приняли их с большим интересом. Приложения дополненной реальности и виртуальной реальности созданы в рамках общеевропейской сети проектов EIT Raw Materials, в которой Институт геологии Таллиннского технического университета также задействован.
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.
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