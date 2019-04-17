ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным завершилась, она шла 2,5 часа. СКОРО! Встреча в посольстве с эстонскими СМИ

Кальюлайд прибыла в Москву рано утром и направилась на торжественное открытие отреставрированного посольства Эстонии.

Встреча двух глав государств состоялась во второй половине дня и началась практически без опозданий. В.В.Путин был очевидно в хорошем расположении духа, улыбался во время беседы. Вслух никаких критических фраз сказано не было.

За встречей последует общий обед, в котором от российской стороны также примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по экономическому развитию Максим Орешкин.

После встречи запланирована пресс-конференция по ее результатам. Она должна пройти в районе 16:00.

В пятницу Кальюлайд возложит венок к памятнику жертвам репрессий и уже во второй половине дня вернется в Таллинн.

Delfi и Eesti Päevaleht послали в Москву трех журналистов, среди которых и журналист Rus Delfi Роман Старапопов, чтобы описать все детали визита Кальюлайд в Москву, а также то, что останется за кадром.

Керсти Кальюлайд встречается с Путиным

Скоро мы узнаем, о чем же говорили лидеры двух стран за закрытыми дверьми. Примечательно, что звучавшая ранее критика в адрес Керсти Кальюлайд по поводу этой встречи, сегодня практически не повторялась. В Таллинне не было даже пикетов протеста (в отличие от Москвы).

ВНИМАНИЕ! Наши корреспонденты сообщают, что предположительно через 10 минут начнется пресс-конференция президента Эстонии Керсти Кальюлайд, посвященная итогам встречи с В.Путиным.

Свое присутствие в Москве президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала ясным сигналом о готовности к взаимодействию с Россией. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что у Таллина есть серьезный мотив наладить отношения с Москвой, он связан с желанием избираться непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке России, передает издание "Экономика Сегодня".https://rueconomics.ru/388404-kalyulaid-priekhala-k-putinu-za-podderzhkoi-v-sovbeze-oon

ТОЛЬКО СЕЙЧАС! Завершились переговоры Кальюлайд и Путина, они продолжались 2,5 часа. Пресс-конференция обещает быть очень интересной!

ВИДЕО! Смотрите, как проходила историческая встреча!http://www.delfi.ee/article.php?id=85957709

В выборе нарядов президенту помогает известный эстонский стилист Ану Ленсмент.https://jana.delfi.ee/style/stilist-svetlana-agureeva-pohvalila-kersti-kalyulajd-za-vybor-naryada-i-aksessuarov-dlya-vstrechi-s-putinym?id=85957041

Бизнесмен Олег Осиновский рассказал нашему корреспонденту о своих ожиданиях от встречи президентов. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-biznesmen-oleg-osinovskij-v-moskve-my-stoim-na-poroge-chego-to-ogromnogo-i-vazhnogo?id=85956869

В числе представителей эстонского бизнеса, посетивших открытие обновленного посольства ЭР в Москве, помимо Олега Осиновского и Эрика Лайдвеэ, также руководитель фирмы Standart Энн Вескимяги и глава Силламяэского порта Тийт Вяхи.

Находящийся в посольстве ЭР в Москве гендиректор ЭЖД Эрик Лайдвеэ сказал газете Ärileht, что президент встречалась также с представителями двух крупнейших клиентов ЭЖД - фирм Acroni и EuroChem, - чьи грузы составляют на сегодня 80% ж/д транзита через Эстонию.

Протокол встречи президентовhttps://rus.delfi.ee/daily/estonia/protokol-vstrechi-o-chem-imenno-govorili-kalyulajd-i-putin?id=85956899&fbclid=IwAR1t3Wfm5mphGX-FFiXxlRy5mqumYvczDCXre6_ED0TtoJ7xcBgKICc9dmc

Историк Йосеф Кац решил слегка поправить президента Керсти Кальюлайд - было ли эстонское посольство в Москве все-таки самым первым или нет?https://www.facebook.com/josef.kats.9/posts/10158665932757293

Как передают наши корреспонденты из Москвы, график дня слегка сдвинулся. К 17 часам обратно в посольство ЭР наш президент точно не успеет... СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!

Сегодня у Владимира Путина "европейский день" - сразу после встречи с Керсти Кальюлайд президент РФ направился к ожидавшим его представителям французских деловы кругов.

Видео 1 канала о встрече президентов

Тем временем, как сообщает сайт vesti.ru, российские власти расширили список товаров, которые запрещено ввозить на территорию России. В частности, новые ограничения коснулись украинской легкой промышленности — под запрет попала одежда и обувь. Ждем к нам часть этого потока?

Вступительная речь Кальюлайд:Благодарю Вас за возможность появиться сегодня здесь.Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать, даже в случае, если у нас есть определенные разногласия.Вы правы, у нас есть важные торговые отношения. Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять ее в позитивное русло.Время обновить программу сотрудничества между Европейским Союзом и Россией, которое финансируется обеими сторонами. Так что время для встречи – самое что ни на есть подходящее.Эстония является кандидатом в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в мультилатеральных организациях важным и конструктивным партнером. Поэтому я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы.И будучи соседями, мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества являются вопросы Чудского озера, всё, что связано с приграничными регионами.Но как мы оба знаем, мы будем обсуждать и более сложные вопросы, когда наши друзья-журналисты покинут зал.И в заключение хотела бы напомнить, что сегодня мы открыли после реконструкции здание посольства Эстонии в Москве. Оно является первым посольством нашей страны, и поэтому для нас это очень большое событие.Еще раз благодарю за эту возможность и за это событие.

По сообщению агентства BNS, Кальюлайд предложила Путину обновить программу сотрудничества ЕС и РФ. "Экономика может приспособиться к решениям политиков. Поэтому есть возможность направить ее в позитивном направлении".

Приветственные слова Путина Кальюлайд:Уважаемая госпожа Президент! Уважаемые коллеги! Рады вас приветствовать в Московском Кремле.Мы давно не виделись. По-моему, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с Вами мельком виделись.Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями – это ненормальная ситуация.Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немного скорректировался – плюс 17 процентов.У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом.

Кремль сообщает, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ряд актуальных международных вопросов.

Вся гамма эмоций на лице президентов, фотографии с сайта Кремля http://kremlin.ru/events/president/news/60322/photos/58538

По тому, что лежит на столе видно, что с собой Путин взял совсем немного листков. А вот когда-то президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге повезло меньше - на встрече с ней у Путина была папка толщиной в 10 см, где были зафиксированы все упреки о том, как в Латвии ущемляются права русскоязычного населения.

"Исторический момент в эстонско-российских отношениях". https://twitter.com/RusEmbEst/status/1118841449951453184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1118841449951453184&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.delfi.ee%2Fnews%2Fpaevauudised%2Feesti%2Fvisiidiblogi-president-kaljulaid-saabus-saatkonnahoone-avamisele-hiljem-katleb-ta-putiniga%3Fid%3D85949377

Первым произнес речь Путин, потом — Кальюлайд. Но поскольку фотографы работают так усердно, из-за щелчков камер ничего не было слышно. Главы государств говорили тихо и без микрофона. После речи Кальюлайд фотографов выпроводили из зала. На фото-видео дали 6 минут. В пресс-центре представителям СМИ предлагали пирожки с мясом, сладкие булочка и чай-кофе.

Керсти Кальюлайд предложила обсудить геополитические вопросы: «Эстония является кандидатом в члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в различных организациях конструктивными партнерами. Я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы».

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244299

С эстонской стороны (слева) во встрече участвуют глава канцелярии президента Тийт Рийсало, посол Эстонии Маргус Лайдре и переводчик Дмитрий Миронов.

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно», — приводит слова Путина "Газета.ру". Он также отметил, что из-за отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран упал на 50% за последние два года.

Foto: AFP

"Газета.ру" пишет, что Владимир Путин в начале переговоров заявил, что отсутствие контактов между официальными лицами, между соседями — это ненормально. «Давно не виделись», — сказал Путин, приветствуя эстонскую коллегу. Он напомнил, что последняя российско-эстонская встреча на высшем уровне состоялась около 10 лет назад.

С российской стороны на встрече также будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча президентов началась.

В Кремле готовятся к встрече двух президентов.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244297

На сайте Кремля появилось официальное сообщение о встрече Путина и Кальюлайд.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-v-moskve-moe-prisutstvie-zdes-chetkij-znak-togo-chto-estoniya-gotova-k-vzaimodejstviyu-i-dialogu?id=85954387

Предприниматель Олег Осиновский.

Кальюлайд покинула посольство и направляется в кремль на встречу с Путиным.

Тем временем у "Спутника" есть своя теория, почему эстонское посольство выкрасили в желтый цвет - якобы чтобы не было видно, когда его закидывают яйцами.

Уже идет фуршет. Гостям предлагают: запеченный в морской соли топинамбур, миндальный картофель, рагу из лесных грибов и нута с розмарином. Запеченную масляную рыбу в сливочном соусе из лобстера. Салат с копченым мясом лося, жареным картофелем и соленым крыжовником.

В посольстве идет официальный прием. Керсти Кальюлайд выступила с официальной речью на английском языке.

"Деловые Ведомости" пишут, что среди возможных гостей в посольстве ЭР могут быть Антон Вайно (руководитель администрации Президента Российской Федерации), Юрий Ушаков (помощник президента России) и даже Михаил Горбачева. Владимир Путин в посольство приезжать не планировал.

А вот и знаменитые закуски, которые приехали в Москву в посольство ЭР прямо из Эстонии.

Кальюлайд отметила, что посольство ЭР в Москве - одно из самых близких к Кремлю. "К сожалению, эта близость не всегда отражалась в политике". Президент надеется, что открытие посольства даст толчок и в развитии эстонско-российских отношений, но быстрых развитий в этом плане ждать не стоит.

"Это наша первая дипломатическая миссия. Естественно, что в первую очередь мы обратили внимание на наших соседей", - сказала президент Кальюлайд в своей речи.

Тем временем, пока напротив посольства идет протест ЛДПР, внутри Керсти Кальюлайд выступают с речью по случаю открытия отреновированного посольства.

ЛДПРовцы стоят с плакатом "Защитим русских везде".

У посольства ЭР в Москве собралось около 30 человек из партии Владимира Жириновского ЛДПР, чтобы выразить свой протест.

К зданию посольства наконец прибыла и сама Керсти Кальюлайд.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244289

Георгий Бофт в комментарии для BFM.RU пишет: "Однако при этом нынешний эстонский лидер, в отличие от других своих балтийских коллег, никогда особо не напирала на резкую антироссийскую риторику. Она, пожалуй, единственная из лидеров стран Балтии, кто обменивается с Путиным официальными посланиями и поздравлениями по случаю национальных праздников".https://www.bfm.ru/news/412182

У здания посольства уже ждет посол ЭР в Москве Маргус Лайдре.

Точная программа визита Кальюлайд в Москву:12.30 Кальюлайд выступит с речью на открытии посольства ЭР13.30 Встреча с Владимиром Путиным в Кремле16.00 Кальюлайд представит журналистам обзор результатов встречи в посольстве ЭР Пятница, 11:00 Кальюлайд возложит венок к монументу памяти жертв репрессий

К зданию посольства прибыл Урмас Паэт.

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kolonka-redakcii-epl-novyj-narrativ-vo-vneshnih-otnosheniyah-estonii-riski-ochevidny?id=85952079

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/eksperty-rt-vizit-kalyulajd-v-moskvu-svoeobraznaya-razvedka?id=85951929

Видео того, как выглядит обстановка у посольства. https://tv.delfi.ee/uudised/eesti-saatkonna-juures?id=85951583

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244285

Вид посольства изнутри. ФОТО: МИД

И телеканал «Звезда».

Наряд ОМОНа тоже дежурит.

https://rus.delfi.ee/daily/business/posol-rf-aleksandr-petrov-uscherb-ekonomike-estonii-ot-sankcij-protiv-rossii-sostavil-sotni-millionov-evro?id=85951147

А тем временем у здания посольства движение идет полным ходом. Здесь стоит усиленный наряд полиции.

В своей статье о встрече Кальюлайд и Путина "Газета.ру" припоминает слова Кальюлайд об отмене русскоязычного образования в школах и слова Яака Мадисона, что "Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости". https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/17_a_12307339.shtml?fbclid=IwAR3WtT6ufJFAuCxTHV9dfIRd9q293-9Mm9DfMIqrVTEOVocIojWcPYQSRJ8

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/grafik-putin-i-merkel-ne-schitaya-sobaki-kak-prezident-rf-demonstriruet-vlast?id=85950191

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-i-putin-obsudyat-otnosheniya-dvuh-stran-i-voprosy-bezopasnosti-v-regione?id=85949569

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministr-oborony-lujk-vstrecha-prezidentov-estonii-i-rossii-budet-slozhnoj?id=85949551

До визита Керсти Кальюлайд в Москву и до ее встречи с президентом России осталось совсем ничего. Уважаемые читатели, чего вы ждете от этой встречи? Изменит ли она настоящее положение дел или останется просто формальностью? Правильно ли поступила Кальюлайд, сама попросив о встрече? Высказывайтесь в комментариях!

Немного драмы:) https://rus.delfi.ee/daily/estonia/skaz-o-tom-kak-korrespondenty-delfi-i-eesti-paevaleht-otpravilis-v-moskvu-ili-kak-yandekstaksi-podlozhil-svinyu?id=85944599

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-kremle-rasskazali-o-chem-putin-budet-razgovarivat-s-kalyulajd?id=85945535

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-posolstvo-er-v-moskve-proshlo-renovaciyu-i-gotovo-k-priemu-vysokopostavlennyh-gostej?id=85944745

Кремль сегодня.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244217

Путин в последний раз проводил переговоры с президентом Эстонии в январе 2005 года. Тогда он обсуждал с занимавшим пост президента Эстонии до 2006 года Арнольдом Рюйтером вопросы сотрудничества, а также предстоящий юбилей Победы.

Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого — в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.

Напомним, что последний визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-moskve-foto-i-video-na-krasnoj-ploschadi-omon-policiya-i-polnym-hodom-idet-uborka-gorod-gotovitsya-k-vizitu-kalyulajd?id=85937149

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/buterbrody-avtobusom-ugoschenie-ot-kalyulajd-dostavyat-v-moskvu-iz-estonii?id=85942433

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/evelin-ilves-o-vizite-kalyulajd-v-moskvu-russkij-muzhchina-kak-pravilo-uvazhaet-zhenschin-i-bet-tolko-esli-lyubit?id=85925695

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/gde-prezident-ostanovitsya-v-moskve-proshlaya-bolshaya-renovaciya-posolstva-zakonchilas-ploho-dlya-marta-helme?id=85752923

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/troickij-o-vstreche-kalyulajd-i-putina-damy-priglashayut-kavalerov?id=85833731

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/u-estonii-i-rossii-dvustoronnie-otnosheniya-kersti-kalyulajd-rasskazala-o-chem-budet-govorit-s-putinym?id=85821975

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kalyulajd-postupaet-mudree-po-primeru-sauli-nijnistio?id=85919813

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-o-vstreche-s-putinym-nadeyus-chto-eto-privedet-k-dialogu-kotoryj-budet-iskrennim-i-rasprostranitsya-na-vse-urovni?id=85896981

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/posol-rossii-v-estonii-putin-priglasil-kalyulajd-v-moskvu-v-konce-proshlogo-goda?id=85873729

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-kremle-podtverdili-putin-soglasilsya-vstretitsya-s-kalyulajd?id=85804269