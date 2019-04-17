ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Визит Керсти Кальюлайд в Москву. Что принесет Эстонии ее встреча с Путиным?

Кальюлайд прибудет в Москву рано утром и направится на торжественное открытие отреставрированного посольства Эстонии.
Встреча двух глав государств должна пройти во второй половине дня. Согласно данным, она может начаться в 14:00. Упоминалась, что она продлится полчаса, но может и затянуться.
За встречей последует общий обед, в котором от российской стороны также примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по экономическому развитию Максим Орешкин.
После встречи запланирована пресс-конференция по ее результатам. Она должна пройти в районе 16:00.
В пятницу Кальюлайд возложит венок к памятнику жертвам репрессий и уже во второй половине дня вернется в Таллинн.
Delfi и Eesti Päevaleht послали в Москву трех журналистов, среди которых и журналист Rus Delfi Роман Старапопов, чтобы описать все детали визита Кальюлайд в Москву, а также то, что останется за кадром.
Керсти Кальюлайд встречается с Путиным
Тем временем у "Спутника" есть своя теория, почему эстонское посольство выкрасили в желтый цвет - якобы чтобы не было видно, когда его закидывают яйцами.
Уже идет фуршет. Гостям предлагают: запеченный в морской соли топинамбур, миндальный картофель, рагу из лесных грибов и нута с розмарином. Запеченную масляную рыбу в сливочном соусе из лобстера. Салат с копченым мясом лося, жареным картофелем и соленым крыжовником.
В посольстве идет официальный прием. Керсти Кальюлайд выступила с официальной речью на английском языке.
"Деловые Ведомости" пишут, что среди возможных гостей в посольстве ЭР могут быть Антон Вайно (руководитель администрации Президента Российской Федерации), Юрий Ушаков (помощник президента России) и даже Михаил Горбачева. Владимир Путин в посольство приезжать не планировал.
А вот и знаменитые закуски, которые приехали в Москву в посольство ЭР прямо из Эстонии.
Кальюлайд отметила, что посольство ЭР в Москве - одно из самых близких к Кремлю. "К сожалению, эта близость не всегда отражалась в политике". Президент надеется, что открытие посольства даст толчок и в развитии эстонско-российских отношений, но быстрых развитий в этом плане ждать не стоит.
"Это наша первая дипломатическая миссия. Естественно, что в первую очередь мы обратили внимание на наших соседей", - сказала президент Кальюлайд в своей речи.
Тем временем, пока напротив посольства идет протест ЛДПР, внутри Керсти Кальюлайд выступают с речью по случаю открытия отреновированного посольства.
ЛДПРовцы стоят с плакатом "Защитим русских везде".
У посольства ЭР в Москве собралось около 30 человек из партии Владимира Жириновского ЛДПР, чтобы выразить свой протест.
К зданию посольства наконец прибыла и сама Керсти Кальюлайд.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244289
Георгий Бофт в комментарии для BFM.RU пишет: "Однако при этом нынешний эстонский лидер, в отличие от других своих балтийских коллег, никогда особо не напирала на резкую антироссийскую риторику. Она, пожалуй, единственная из лидеров стран Балтии, кто обменивается с Путиным официальными посланиями и поздравлениями по случаю национальных праздников".https://www.bfm.ru/news/412182
У здания посольства уже ждет посол ЭР в Москве Маргус Лайдре.
Точная программа визита Кальюлайд в Москву:12.30 Кальюлайд выступит с речью на открытии посольства ЭР13.30 Встреча с Владимиром Путиным в Кремле16.00 Кальюлайд представит журналистам обзор результатов встречи в посольстве ЭР Пятница, 11:00 Кальюлайд возложит венок к монументу памяти жертв репрессий
К зданию посольства прибыл Урмас Паэт.
https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kolonka-redakcii-epl-novyj-narrativ-vo-vneshnih-otnosheniyah-estonii-riski-ochevidny?id=85952079
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/eksperty-rt-vizit-kalyulajd-v-moskvu-svoeobraznaya-razvedka?id=85951929
Видео того, как выглядит обстановка у посольства.
https://tv.delfi.ee/uudised/eesti-saatkonna-juures?id=85951583
https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244285
Вид посольства изнутри. ФОТО: МИД
И телеканал «Звезда».
Наряд ОМОНа тоже дежурит.
https://rus.delfi.ee/daily/business/posol-rf-aleksandr-petrov-uscherb-ekonomike-estonii-ot-sankcij-protiv-rossii-sostavil-sotni-millionov-evro?id=85951147
А тем временем у здания посольства движение идет полным ходом. Здесь стоит усиленный наряд полиции.
В своей статье о встрече Кальюлайд и Путина "Газета.ру" припоминает слова Кальюлайд об отмене русскоязычного образования в школах и слова Яака Мадисона, что "Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости".
https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/17_a_12307339.shtml?fbclid=IwAR3WtT6ufJFAuCxTHV9dfIRd9q293-9Mm9DfMIqrVTEOVocIojWcPYQSRJ8
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/grafik-putin-i-merkel-ne-schitaya-sobaki-kak-prezident-rf-demonstriruet-vlast?id=85950191
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-i-putin-obsudyat-otnosheniya-dvuh-stran-i-voprosy-bezopasnosti-v-regione?id=85949569
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministr-oborony-lujk-vstrecha-prezidentov-estonii-i-rossii-budet-slozhnoj?id=85949551
До визита Керсти Кальюлайд в Москву и до ее встречи с президентом России осталось совсем ничего. Уважаемые читатели, чего вы ждете от этой встречи? Изменит ли она настоящее положение дел или останется просто формальностью? Правильно ли поступила Кальюлайд, сама попросив о встрече? Высказывайтесь в комментариях!
Немного драмы:)
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/skaz-o-tom-kak-korrespondenty-delfi-i-eesti-paevaleht-otpravilis-v-moskvu-ili-kak-yandekstaksi-podlozhil-svinyu?id=85944599
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-kremle-rasskazali-o-chem-putin-budet-razgovarivat-s-kalyulajd?id=85945535
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-posolstvo-er-v-moskve-proshlo-renovaciyu-i-gotovo-k-priemu-vysokopostavlennyh-gostej?id=85944745
Кремль сегодня.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244217
Путин в последний раз проводил переговоры с президентом Эстонии в январе 2005 года. Тогда он обсуждал с занимавшим пост президента Эстонии до 2006 года Арнольдом Рюйтером вопросы сотрудничества, а также предстоящий юбилей Победы.
Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого — в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.
Напомним, что последний визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-moskve-foto-i-video-na-krasnoj-ploschadi-omon-policiya-i-polnym-hodom-idet-uborka-gorod-gotovitsya-k-vizitu-kalyulajd?id=85937149
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/buterbrody-avtobusom-ugoschenie-ot-kalyulajd-dostavyat-v-moskvu-iz-estonii?id=85942433
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/evelin-ilves-o-vizite-kalyulajd-v-moskvu-russkij-muzhchina-kak-pravilo-uvazhaet-zhenschin-i-bet-tolko-esli-lyubit?id=85925695
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/gde-prezident-ostanovitsya-v-moskve-proshlaya-bolshaya-renovaciya-posolstva-zakonchilas-ploho-dlya-marta-helme?id=85752923
https://rus.delfi.ee/projects/opinion/troickij-o-vstreche-kalyulajd-i-putina-damy-priglashayut-kavalerov?id=85833731
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/u-estonii-i-rossii-dvustoronnie-otnosheniya-kersti-kalyulajd-rasskazala-o-chem-budet-govorit-s-putinym?id=85821975
https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kalyulajd-postupaet-mudree-po-primeru-sauli-nijnistio?id=85919813
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https://rus.delfi.ee/daily/estonia/posol-rossii-v-estonii-putin-priglasil-kalyulajd-v-moskvu-v-konce-proshlogo-goda?id=85873729
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