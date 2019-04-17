ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Визит Керсти Кальюлайд в Москву. Что принесет Эстонии ее встреча с Путиным?

Кальюлайд прибудет в Москву рано утром и направится на торжественное открытие отреставрированного посольства Эстонии.

Встреча двух глав государств должна пройти во второй половине дня. Согласно данным, она может начаться в 14:00. Упоминалась, что она продлится полчаса, но может и затянуться.

За встречей последует общий обед, в котором от российской стороны также примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по экономическому развитию Максим Орешкин.

После встречи запланирована пресс-конференция по ее результатам. Она должна пройти в районе 16:00.

В пятницу Кальюлайд возложит венок к памятнику жертвам репрессий и уже во второй половине дня вернется в Таллинн.

Delfi и Eesti Päevaleht послали в Москву трех журналистов, среди которых и журналист Rus Delfi Роман Старапопов, чтобы описать все детали визита Кальюлайд в Москву, а также то, что останется за кадром.