ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Реформисты предложили центристам начать коалиционные переговоры: смогут ли договориться партии, у которых много разногласий по важнейшим вопросам?

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Какой коалиции ждать Эстонии

https://rus.delfi.ee/daily/business/malyj-predprinimatel-ratasu-vy-dejstvitelno-schitaete-teh-kto-poluchaet-bolshe-1200-evro-bogatymi?id=85539419

Сейчас проходит пресс-конференция правительства. На месте и министр финансов Тоомас Тынисте (Isamaa), который на выборах не набрал достаточного количества голосов. Тынисте выразил надежду, что новая коалиция спустится на землю и перейдет от фантастических предвыборных обещаний к делу.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/odin-udar-za-drugim-social-demokraty-poteryali-prakticheski-vse?id=85537113

Правление Центристской партии соберется завтра утром. Многие члены партии сомневаются в целесообразности создания коалиции с реформистами: что будет с налоговой системой, не лишатся ли они голосов русскоязычных избирателей? Вопросов много.

https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/kristina-kallas-pokidaet-dolzhnost-direktora-narvskogo-kolledzha?id=85537843

А Кристина Каллас тем временем сообщила, что отказывается от управления Нарвским колледжем, чтобы сосредоточиться на развитии «Ээсти 200».

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что сегодня или завтра свяжется с Центристской партией и EKRE, чтобы предложить им начать переговоры.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/partiya-bogatstvo-zhizni-trebuet-perescheta-e-golosov-kak-k-etomu-otnositsya-speckomissiya?id=85536357

На сегодня, по всей видимости, все. Мы продолжим освещать тему завтра! Спасибо за доверие, благодарим, что следите за происходящим в мире вместе с нами!

Юри Ратас пояснил, что у Центристской партии есть некоторые вопросы относительно того, возможна ли такая реформа подоходного налога, при которой не облагаемый налогом доход в 500 евро распространялся бы на всех. "Если это их твердое намерение, то мы на это пойти не сможем", – сказал Ратас.

Кая Каллас сказала после встречи, что Партия реформ не откажется от обещания поднять не облагаемый налогом минимум до 500 евро для всех, пишет rus.err.ee."За этот налоговый план мы получили мандат от наших избирателей и это та позиция, из которой мы исходим. Это и есть тема коалиционных переговоров, и мы от нее не откажемся", – сказала Каллас.

По словам пресс-секретаря Партии реформ Каяра Казе, лидеры партий разъяснили друг другу свои позиции.

Переговоры Каллас и Ратаса длились не менее 45 минут. После встречи Ратас сказал, что правление его партии соберется в пятницу, чтобы обсудить предложение реформистов. Каллас же сказала, что до пятницы — ждут, и двойную игру вести не будут. Реформисты хотят видеть в коалиции центристов, так как у обеих партий — наибольшая поддержка.

Председатель центристов Юри Ратас сегодня в 17 часов встретился с главой реформистов Каей Каллас, чтобы принять решение о возможной коалиции.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/foto-delfi-ratas-pered-vstrechej-s-kallas-vopros-doveriya-k-partii-reform-klyuchevoj?id=85531545

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskij-koaliciya-reformistov-i-centristov-ne-budet-uchityvat-interesy-russkoyazychnyh?id=85529355

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242409

Последним на встречу с президентом Керсти Кальюлайд отправился Юри Ратас.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/martin-helme-o-vlastnom-soyuze-centristskoj-partii-otechestva-i-sdpe-reformisty-ochen-po-glupomu-spalili-svoi-karty?id=85528775

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/replika-tri-neveroyatnye-prichiny-pochemu-centristy-soglasyatsya-na-koaliciyu-s-reformistami?id=85527785

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yana-toom-ne-vizhu-prichin-dlya-optimizma-predyduschaya-vstrecha-zakonchilas-nichem?id=85528217

Просто забавный снимок из архивов Ekspress.

Какие эмоции царили на собрании правления Партии реформ. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242403

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/nalogovaya-sistema-rost-pensij-i-russkie-shkoly-yuri-ratas-obeschaet-priderzhivatsya-dannyh-izbiratelyam-obeschanij?id=85526713

Для центристов новость о том, что Каллас предложит сесть за стол переговоров именно им, стала сюрпризом.

Как пишет rus.err.ee, Каллас отметила, что пока сложно сказать, завершатся ли переговоры с центристами созданием правительства. "Но мы в настоящий момент считаем, что [такое правительство] создать проще".

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/partiya-reform-nachinaet-koalicionnye-peregovory-s-centristami?id=85526117

По словам репортера Delfi, реформисты подтвердили: они начинают коалиционные переговоры с Центристской партией.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242407

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2273065459632907#w=500

В Кадриорг прибыл Евгений Осиновский.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kaya-kallas-nachala-podozritelno-horosho-otzyvatsya-o-yane-toom-skloki-v-instagram-i-sopernichestvo-v-evroparlamente-zabyty?id=85525099

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2273088502963936#w=500

А в это время в Кадриорге Кальюлайд беседует с Сеэдером.

На месте и будущий депутат Кристина Шмигун-Вяхи.

На собрании физически не присутствует Кристен Михал, который сейчас болеет. Зато он находится на связи по скайпу. По скайпу участвуют в собрании и Урмас Паэт и Калле Лаанет.

Isamaa и соцдемы? Или все же центристы? По словам находящегося у офиса Партии реформ репортера Delfi, до собрания реформисты не хотят комментировать эту тему. Примечательно, что вчера в передаче Esimene stuudio Каллас крайне положительно отзывалась о Яне Тоом. Значит ли это, что выбор падет на Центристскую партию? Поживем — увидим.

Реформисты собираются. Ханно Певкур пришел одним из первых.

В 11 часов состоится собрание правления Партии реформ. После этого будет объявлено, с кем партия сядет за стол коалиционных переговоров.

Приветствует почетный караул.

В Кадриорг прибыл Март Хельме.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242399

Президент ЭР Керсти Кальюлайд написала на своей странице в Facebook, что сегодня она встречается в Кадриорге с лидерами прошедших в Рийгикогу партий. Превой она приняла председателя Партии реформ Каю Каллас. https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/photos/a.1785244181748373/2273039679635485/?type=3&theater

Лесницу у дворца Кадрорг заботливо посыпают песком, чтобы ни Каллас, ни Кальюлайд не подскользнулись.

Сегодняшний день обещает быть напряженным.

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