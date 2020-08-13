13.08.2020, 20:28
ФОТО, ВИДЕО И КАРТА | Как на лучших дорогах Европы: строители за 88,7 млн построили участок трассы Таллинн - Тарту
Завтра, 14 августа, шоссе Таллинн - Тарту станет чуть безопасней. Строители сдают четырехрядный отрезок Козе - Арду - Выыбу, строительство которого началось в 2017 году.
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