20.03.2019, 07:46
ФОТО: Весна пришла! В Тухала закипел ведьмин колодец
Расположенный в карстовой местности Тцхала ведьмин колодец вчера, непосредственно перед началом весны, снова начал "кипеть". Колодец кипит во время весеннего паводка.
Расположенный в карстовой местности Тцхала ведьмин колодец вчера, непосредственно перед началом весны, снова начал "кипеть". Колодец кипит во время весеннего паводка.
Кипение ведьминого колодца можно видеть, пока продолжается паводок или пока ночные заморозки не прекратят магическое зрелище. Подряд колодец может кипеть от одного дня до целых тех недель.
По народному преданию ведьмин колодец начинает кипеть, когда ведьмы Тухала парятся в колодце.
Из ведьминого колодца Тухала "выкипает" до 100 литров воды в секунду.
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