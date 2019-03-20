ФОТО: Весна пришла! В Тухала закипел ведьмин колодец

Кипение ведьминого колодца можно видеть, пока продолжается паводок или пока ночные заморозки не прекратят магическое зрелище. Подряд колодец может кипеть от одного дня до целых тех недель.

По народному преданию ведьмин колодец начинает кипеть, когда ведьмы Тухала парятся в колодце.

Из ведьминого колодца Тухала "выкипает" до 100 литров воды в секунду.