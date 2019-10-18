18.10.2019, 17:25

ФОТО | Весьма странно! Вывеска SEB выше всех конкурентов, а банкомата нет


rus.delfi.ee
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ФОТО | Весьма странно! Вывеска SEB выше всех конкурентов, а банкомата нет
Lugeja foto

Ситуация, когда информационная вывеска банкомата SEB висит выше всех конкурентов, а самого автомата под ней не видно, может показаться на первый взгляд странной. Если не знать, что доступ к банкомату находится внутри магазина.

На фотографии, разошедшейся в социальных сетях, изображен кейлаский Selver. Он побудил многих пользователей посоревноваться в остроумии.

"Раньше автомат был снаружи, но затем его перенесли вовнутрь магазина, а вывеска осталась висеть на стене, чтобы клиенты знали, что автомат там есть", - прокомментировала фотографию пресс-секретарь банка SEB Эвелин Аллас и добавила, что речь идет о фотографии двухлетней давности.

"Сейчас такого в Кейла нет, но два месяца назад такая же ситуация сложилась в Тырва. Мы решили убрать автомат во внутреннее помещение, чтобы было удобнее в холодное время снимать деньги", - пояснила Аллас.

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