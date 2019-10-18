ФОТО | Весьма странно! Вывеска SEB выше всех конкурентов, а банкомата нет

На фотографии, разошедшейся в социальных сетях, изображен кейлаский Selver. Он побудил многих пользователей посоревноваться в остроумии.

"Раньше автомат был снаружи, но затем его перенесли вовнутрь магазина, а вывеска осталась висеть на стене, чтобы клиенты знали, что автомат там есть", - прокомментировала фотографию пресс-секретарь банка SEB Эвелин Аллас и добавила, что речь идет о фотографии двухлетней давности.

"Сейчас такого в Кейла нет, но два месяца назад такая же ситуация сложилась в Тырва. Мы решили убрать автомат во внутреннее помещение, чтобы было удобнее в холодное время снимать деньги", - пояснила Аллас.