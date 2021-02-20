ФОТО | Веселью — быть: в Пирита открыли снежный городок
Строительство снежного городка, начавшееся в середине недели, закончилось сегодня открытием снежных скульптур и горки, а также награждением победителей.
Строительство снежного городка, начавшееся в середине недели, закончилось сегодня открытием снежных скульптур и горки, а также награждением победителей.
Специально для строительства Снежного городка в Пирита было привезено 160 кубометров снега. Благодаря обилию материала мастерам удалось возвести из снега башню Длинный Герман, индийский городок и множество других больших и малых объектов. Посетители могут забраться по ступеням в замок, возведенный в виде торта, а попасть по лестнице на крышу спасательной машины и залезть в пещеру.
”При строительстве снежного городка работа кипела даже в самые холодные дни с десяти часов утра до сумерек. Строили как дети, так и взрослые ”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийна. Свой вклад в образ снежного городка внесла и команда спасателей Пирита, снабдив строителей водой и соорудив одну из самых ярких достопримечательностей — спасательную машину с лестницей и горкой.
”Дети получили необычную игровую площадку в виде снежного городка. Большое спасибо всем участникам и особая благодарность спасателям”, — поблагодарил Тынис Лийна, добавив, что снежный городок Пирита будет радовать детей и взрослых до тех пор, пока не наступит весеннее тепло.
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